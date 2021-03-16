وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
أهم العناوين
جرينتش+2 06:25
الغذاء والدواء: اجازة المطاعيم بعد دراسة مستفيضة ومتابعتها بعد التداول
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني