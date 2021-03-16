إلهام شاهين: كل امرأة قد تجد نفسها بمسلسل “زي القمر”/ فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مسلسل «زي القمر» عبارة عن قضايا نسائية، كل قصة منها تقدم في خمس حلقات بمخرج وممثلة وكاتب وموضوع جديد، موضحة أن المسلسل عبارة عن موضوعات تختلف عن بعضها وما يربطها أنها تهتم بقضايا للمرأة وتمنحها تفاؤلًا وانتصارًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء، أن المسلسل مع المرأة القوية ويحاول تقوية الضعيفة، قائلة إن المسلسل يشمل موضوعات هامة، فضلًا عن أن كل امرأة قد تجد نفسها في إحدى القصص المقدمة.

ونفت وجود علاقة ما بين نجاح فيلم «حظر تجول» وبين العودة للدراما بمسلسل «زي القمر»، مضيفة: «عندما وجدت العمل الذي أحترمه وأحبه وأريد تقديمه للجمهور قدمته، أنا أحب السينما وأتحيز لها أكثر من التليفزيون، لأن الكاتب في التليفزيون يضطر لوضع خطوط فرعية عديدة ومن الممكن أن تتوه الفكرة الأساسية التي يطرحها، أما السينما فالفكرة تطرح بشكل مكثف في ساعتين».

وأشارت شاهين، إلى أن تقديم 5 حلقات بالمسلسل أقرب إلى الفيلم، متابعة: «الجمهور سيرى مفاجأة في كل حلقة تغير مسار الأحداث، أحببت هذا الأسلوب وطريقة الكتابة ولهذا السبب أقبلت عليها وأتمنى تعميمها».

وأوضحت أنه من المقرر عرض 3 قصص من المسلسل قبل رمضان تشارك في الاثنين المتبقيتين جومانا مراد وليلى علوي، قائلة إنه سيعرض بعد رمضان أربع قصص أخرى قد تشارك بإحداها بالاتفاق مع جهة الإنتاج.

وأعرب عن سعادتها للعمل مع المنتجة مها سليم باعتبارها فنانة تقرأ الورق وتتناقش معها، فضلًا عن فريق عمل قوي في الكتابة والإخراج على أعلى مستوى، مختتمة: «اتفقنا على العديد من الأمور الخاصة بالدور، والاستايليست بذلت مجهودا كبيرا، كل المجموعة محترفة للغاية ويعملون بحب وحماس».