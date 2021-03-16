أجواء باردة نسبيا اليوم وغدا وبعده في المرتفعات الجبلية والسهول

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى تدني الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 20 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 11، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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