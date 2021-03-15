فيما يتهافت عليهم انذال العرب.. الوزير الاسرائيلي ليبرمان يدعو إلى إلقاء اليهود المتدينين ونتنياهو في “مزبلة التاريخ”

اعتبرت أصوات في المعسكر الديني اليميني تصريحات ليبرمان بـ “معاداة السامية” وطالبت بإجراءات قانونية

قال رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان، امس الأحد، في حوار مع إذاعة 103 إف إم، إنه “يجب القاء السياسيين المتدينين المتطرفين في سلة مهملات التاريخ”.

وقد تعرض ليبرمان لانتقادات شديدة لتأكيده بقوله “يجب وضع نتانياهو واليهود المتشددين دينيا على عربة ورميهم في مكب الزبالة».” في ما اعتبرت أصوات عدة في المعسكر الديني اليميني هذه التصريحات بـ “معاداة السامية” وطالبت بإجراءات قانونية ضد ليبرمان.

وفي السياق رد رئيس حزب “يهدوت هتوراة” موشيه غافني على تصريحات ليبرمان، مشيرا إلى أن “يأس وكره ليبرمان لرئيس الوزراء يدفعه إلى إطلاق مثل هذه التفوهات” داعيا السلطات بإنفاذ القانون للتصدي لتصريحات ليبرمان “التحريضية والمعادية للسامية”.

ومن جهته وصف وزير الإسكان يعقوب ليتسمان تصريحات ليبرمان بالتحريضية والخطيرة المثير للشفقة، ودعا المستشار القانوني للحكومة لفحص “التصريحات المشينة والتي تتعارض مع القانون والإجراءات الانتخابية”.

وأشار بيتسمان على بعض أعضاء الكنيست بضرورة تعديل القانون لمنع التحريض، “ليعاقب من يحرض على اليهود المتشددين دينيا”

وفي السياق رفض وزير الأمن الإسرائيلي السابق الاعتذار وانتقد مرة أخرى “الحريديم المتدينين”على “نفاقهم”، قائلاً ” إنهم يبثون أسوأ تحريض على الكراهية شاهدناه” مضيفا “لا أحد يضر بالحريديم أكثر من زعماء حزبي شاس ويهدوت هتوراة”.