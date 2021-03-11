التربية : ساعتان لكل مبحث يتكون من جلستين امتحانيتين بالتوجيهي/ رابط

عمان 11 اذار (بترا )- قرر مجلس الامتحان العام في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس زيادة زمن الورقة الامتحانية لكل من المباحث التي تتكون من جلستين امتحانيتين.

وبموجب القرار، يصبح الزمن المخصص للامتحان ساعتين لمباحث الرياضيات لفروع العلمي والأدبي والشرعي، ومبحث اللغة العربية / تخصص للأدبي والشرعي.

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كما تقرر أن تكون مدة الامتحان ساعة ونصف في مبحث العلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي، والعلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي، والإنتاج النباتي للفرع الزراعي، وإنتاج الطعام وخدمته للفرع الفندقي والسياحي.

كما قرر المجلس حذف الوحدة الأخيرة من مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وتاريخ الاردن، وآخر خمسة دروس من التربية الإسلامية، للفروع الأكاديمية والمهنية).

وقرر المجلس ايضا اعتماد المقترح الاول لبرنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 بصورته النهائية، بعد أن بلغت نسبة التصويت له 85 بالمئة.

كما تقرر اعتماد قرار مجلس الامتحان السابق، بأن تكون جميع المباحث الدراسية من خمسين فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية (ثقافة مشتركة)، والرياضيات جميع الفروع، بحيث تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 60 بالمئة والباقي أسئلة مقالية.

كما قرر المجلس حذف الوحدة الأخيرة من مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وتاريخ الاردن، وآخر خمسة دروس من التربية الإسلامية، للفروع الأكاديمية والمهنية).

وقرر المجلس ايضا اعتماد المقترح الاول لبرنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 بصورته النهائية، بعد أن بلغت نسبة التصويت له 85 بالمئة.

كما تقرر اعتماد قرار مجلس الامتحان السابق، بأن تكون جميع المباحث الدراسية من خمسين فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية (ثقافة مشتركة)، والرياضيات جميع الفروع، بحيث تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 60 بالمئة والباقي أسئلة مقالية.