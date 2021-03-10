وسائل الإعلام العبرية تتابع باهتمام الانتخابات الداخلية في “حماس” وتقدم تعريفا بـ “نزار عوض الله” المنافس الاول للسنوار

تتابع وسائل الإعلام العبرية، باهتمام مجريات الانتخابات الداخلية في حركة حماس، والمنافسة بين المرشحين لتولى قيادة الحركة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن السنوار يواجه منافسا قويا في الانتخابات، قد يطيح به ويحل محله بقيادة الحركة.

وبحسب الصحيفة العبرية، يعد نزار عوض الله المنافس الأقوى للسنوار، وهو رجل الظل الغير معروف، لأنه لا يظهر كثيرا في وسائل الإعلام.

وقالت الصحيفة، إن عوض الله من القادة القدماء لحركة حماس، وتم اعتقاله مسبقا، وإسرائيل هدمت منزله بغزة، ولقد شغل بالسابق عضو المكتب السياسي للحركة.

وأضافت يديعوت، أن عوض الله الذي تنافس في أربع جولات أمام السنوار، من مؤسسي الحركة القدماء، وكان مقربا من الزعيم الروحي أحمد ياسين.

ولفتت الى انه غير معروف، لأنه لا يظهر كثير بوسائل الإعلام مثل السنوار، لكن هذا الامر لا يقلل من قدراته القيادية وقوة علاقاته الداخلية بالحركة.

وأشارت الصحيفة، الى أن المهندس نزار عوض الله، 64 عاما، يعتبر من المعتدلين بحركة حماس، وأكثر تمثيلا من السنوار بالحركة.

وكانت قد جرت بالامس ثلاث جولات انتخابية… الأولى: تم فيها التصويت على المرشّحين الخمسة( يحيي السنوار/ نزار عوض الله/ فتحي حمّاد/ محمود الزهّار/ زياد الظاظا)، فلم يحصل أي منهم على الأغلبية… الجولة الثانية والثالثة: لم يحصل فيهما الإثنان الحاصلان على أعلى الأصوات على الأغلبية المطلقة( وهما يحيي السنوار ونزار عوض الله)، لاشتراط اللائحة ذلك. وعليه، فستكون هناك جولة رابعة، يوم غد الخميس، بين السنوار ونزار .