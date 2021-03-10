مؤسسة الضمان الاجتماعي: 99% من خدماتنا متوفّرة إلكترونياً

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم والمنشآت لاستخدام بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عند رغبتهم بتقديم أي طلب أو معاملة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه في حال واجه المؤمن عليه أو ضابط ارتباط المنشأة أي معوقات باستخدام الخدمات الإلكترونية بإمكانه التواصل مباشرة مع المؤسسة على الرقم (117117)، حيثُ عملت على زيادة أعداد العاملين في مركز اتصالها للاستجابة السريعة على الاستفسارات وتقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن، مضيفةً أن مركز الاتصال الوطني يستقبل أي أسئلة واستفسارات أيضاً على الرقم (065008080).

وبيّنت المؤسسة أنه يمكن الاستفادة من أدلة الاستخدام المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني على زاوية (المكتبة الإلكترونية) أو الاطلاع على الفيديوهات التي توفرها المؤسسة على قناتها في موقع “يوتيوب” على الرابط (https://www.youtube.com/channel/UCmzVv-X8RmLUYujy9pf1HsA) أو التواصل معها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وانستغرام)، أو على بريدها الرسمي webmaster@ssc.gov.jo أو من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo.

وأكدت المؤسسة أن 99 بالمئة من خدماتها للأفراد والمنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، داعيةً جمهورها لعدم اللجوء لأي مكاتب خدمات مقابل دفع مبالغ مالية لتأدية خدمات أو تقديم معاملات متوفرة بسهولة على موقعها.

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