مؤسسة الضمان الاجتماعي: 99% من خدماتنا متوفّرة إلكترونياً

تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 63 وفاة و8300 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 457151
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