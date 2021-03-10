غضبة تركية من حكومة اقليم كردستان والسبب طابع بريدي تذكاري

هاجمت السفارة التركية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان العراقي بسبب طابع بريدي صدر بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى الإقليم.

وأكدت صحيفة “بغداد اليوم”، مساء اليوم الأربعاء، أن السفارة التركية نشرت بيانا، أصدره السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، جاء فيه أنه “من الملاحظ أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع إصدارها من قبل إدارة الإقليم الكردي في العراق، بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، طابع بريدي يرسم خريطة تشمل بعض المدن في تركيا أيضا”.

وقال فاتح يلدز: يحاول بعض قادة إدارة الإقليم الكردي في العراق، الذين يتجاوزون حدودهم، استخدام هذه الزيارة للكشف عن أحلامهم الفارغة تجاه وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق.

وتابع السفير التركي في بغداد، أنه “يجب على سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق، أن تتذكر كيف أن مثل هذه الطموحات الخبيثة انتهت بالفشل.. ننتظر من سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق إصدار بيان لازم لتصحيح هذا الخطأ الفادح، في أسرع وقت ممكن وبشكل واضح”.

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تاريخية للعراق استغرقت أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته “رسالة صمود” إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.