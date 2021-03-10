القبض على 4 أشخاص قاوموا رجال الامن العام في معان

القت الأجهزة الأمنية القبض على اربعة أشخاص قاوموا رجال الامن العام أثناء حملة امنية في محافظة معان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام حملة امنية لمراقبة وضبط اوامر الدفاع في محافظة معان مساء امس، واثناء مخالفة احد المحلات قام خمسة اشخاص بداخله بمقاومة القوة وتجمهر عدد آخر من الاشخاص ما استدعى استخدام القوة المناسبة لفض التجمهر.

واضاف، انه جرى ضبط اربعة أشخاص ممن قاوموا القوة الامنية، ونتج عن الحادثة اصابة خمسة افراد من القوة وجميعهم بحالة حسنة وفُتح تحقيق في الحادثة.

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