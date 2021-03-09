وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة بمستشفى الملك المؤسس

أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، إيقاف العمل في العيادات الخارجية، باستثناء عيادات العلاج والعلاج الضوئي واجراءات العيون والغيار والتخطيط وقسم الاشعة، إعتبارا من بعد غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وقال الغزو لـ (بترا) إن القرار جاء لتوفير الأسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا ولحماية المراجعين والمرضى والكادر الطبي وتعزيز الاجراءات الوقائية لازدياد حالات الاصابة بالفايروس وحرصا على السلامة العامة. كما قرر الغزو ايقاف جميع العمليات المبرمجة مسبقا، بإستثناء الحالات الطارئة وعمليات الاورام إعتبارا من الأحد المقبل وحتى إشعار آخر، مع الاستمرار باستقبال مرضى العلاج الكيماوي والقلب والكلى وحالات الولادة.