تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة بمستشفى الملك المؤسس
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