تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين عن إغلاق جميع مراكز التّدريب المهني اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء وحتى الأوّل من نيسان المقبل.

كما أعلن دودين، في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمّد أبو قديس، في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، استمرار عمل الحضانات مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة الصحيّة والجولات التفتيشيّة عليها، من أجلّ الحفاظ على صحّة الأطفال والعاملين فيها.

ولفت دودين إلى أنّ الحكومة بصدد اتّخاذ إجراءات احترازيّة وتقييديّة أخرى خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غدٍ الأربعاء، إضافة إلى قرارات أخرى قد تصدر يوم بعد غدٍ الخميس؛ منوّهاً إلى أنّه سيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في المملكة، وفي العديد من دول الجوار والعالم، شهد تطوّرات مقلقة خلال الأيّام الماضية، بدليل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونسب الفحوصات الإيجابيّة، وأعداد الوفيات.

وأضاف دودين أن هذا الأمر يستدعي الحذر، واتّخاذ إجراءات إضافيّة مشدّدة، لضمان السّيطرة على الوباء، وحماية صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّات الحكومة كما يوجّه دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني.

وبيّن دودين أن اللجان المختصّة (اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، واللجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع وباء كورونا) في حالة انعقاد شبه مستمرّ منذ أيام لمناقشة تطوّرات الحالة الوبائية، وتقديم التوصيات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسطيح المنحنى الوبائي مرّة أخرى.

وشدّد على أنّ الحكومة لم تكن تأمل الوصول إلى تطبيق الإجراءات المشدّدة للتعامل مع الوباء، لكنّ الحفاظ على صحّة الأردنيين وحمايتها مسؤوليّة وطنيّة وواجب أخلاقي وإنساني، لن تدّخر جهداً من أجله.

ومن جمنبه، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “محمد خير” أبو قديس، تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بُعد في جميع مدارس المملكة لجميع المراحل الدراسية، بما فيها رياض الاطفال، اعتباراً من صباح يوم غد الاربعاء وحتى اشعار آخر.

كما أعلن الدكتور ابو قديس، في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، اليوم الثلاثاء، استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بُعد.

وقال الدكتور ابو قديس، إن مجلس التعليم العالي، قرر إيقاف العمل في جميع أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات العملية والتطبيقية التي تم استثناؤها من قرار مجلس التعليم العالي السابق، بما فيها مسابقات وطلبة الطب البشري في السنوات السريرية الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة دكتور الصيدلة وطلبة التمريض، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء ولغاية الأول من شهر نيسان المقبل.

وجاءت هذه القرارات بحسب الدكتور ابو قديس في إطار حرص مجلس التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي والمدارس، في ضوء الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتفشي الوباء.