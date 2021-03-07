التربية تنفي تصريحا منسوبا لوزيرها الجديد حول التغليم عن بعد

نفت وزارة التربية والتعليم تصريحًا منسوبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس مفاده بأنه “لن يسمح باختيار التعليم عن بعد وإن باتَ ذلك خطرًا على الطلبة”، تم تداوله من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من تناقل مثل هكذا إشاعات، مؤكدة بأنَّ “هذا التصريح عارٍ عن الصحة تمامًا ولم يصدر عن الوزير ولا يمكن أن يصدر عنه لأي وسيلة إعلامية أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشدّدت الوزارة في بيان لها الأحد بأن يتم التأكد من أي خبر أو تصريح صادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من المصادر المصرح لها بالتصريح أو الإدلاء بأي معلومات وذلك تحقيقًا وتوخيًّا للمصداقية.

وقالت الوزارة بإنها ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد.