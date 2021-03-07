استمرار التصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 427717

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 وفاة و6302 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4935 وفاة و427717 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3672 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 605 حالات في محافظة إربد، منها 48 حالة في الرمثا، 536 حالة في محافظة البلقاء، 266 حالة في محافظة الزرقاء، 257 حالة في محافظة الكرك، 213 حالة في محافظة العقبة، 195 حالة في محافظة جرش، 181 حالة في محافظة المفرق، 144 حالة في محافظة مأدبا، 95 حالة في محافظة معان، 87 حالة في محافظة عجلون، 51 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 55467 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 332 حالة، فيما غادرت 227 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2133 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1720 بنسبة إشغال بلغت 38 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 469 بنسبة إشغال بلغت 45 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 215 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4550 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 367315 حالة.

وأضاف أن 42438 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4864598 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 85ر14 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.