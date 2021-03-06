تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 421415

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4900 وفاة و421415 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 2196 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و352 حالة في محافظة إربد، منها 12 حالة في الرمثا، و310 حالات في محافظة البلقاء، و138 حالة في محافظة مأدبا، و124 حالة في محافظة الزرقاء، و112 حالة في محافظة الكرك، و109 حالات في محافظة جرش، و46 حالة في محافظة معان، و44 حالة في محافظة عجلون، و36 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 53750 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 280 حالة، فيما غادرت 80 حالة. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2086 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1599 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 415 بنسبة إشغال بلغت 40 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 196 جهازا بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة.

كما اشار الموجز إلى تسجيل 3917 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة.

وأضاف أن 25952 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4822160 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 41ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.