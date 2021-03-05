تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
أهم العناوين
جرينتش+2 06:26
اردوغان شارك بصلاة الجنازة.. مقتل قائد الفيلق الثامن التركي في حادث تحطم مروحية عسكرية اسفر عن 11 قتيلا وجريحين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني