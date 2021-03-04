تعليق عودة الدفعة الثالثة من التعليم الوجاهي لطلبة المرحلة الأساسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه وعملًا بالبلاغ رقم (23) لسنة 2021 والصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) عن رئيس الوزراء، فقد قررت الوزارة تعليق عودة الدفعة الثالثة من طلبة المرحلة الأساسية من الصف الرابع الأساسي وحتى التاسع الأساسي إلى التعليم الوجاهي إلى إشعارٍ آخر.

كما اعلنت الوزارة، الاستمرار في التعليم “عن بُعد” لهذه الصفوف، علمًا بأنَّ الوزارة كانت أعلنت سابقًا تعليق عودة الدفعة الثانية لطلبة الصفين العاشر الأساسي والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي إلى إشعار آخر والاستمرار في التعليم “عن بُعد” لهذين الصفين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من الطلبة والتي عادت للتعليم الوجاهي للصفوف الثلاثة الأولى والصف الثاني عشر، بالإضافة إلى رياض الأطفال سيستمر التعليم لها وجاهيًّا ومتمازجًا مع التعليم “عن بُعد” وفق خطة العودة لهذه الصفوف للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة، أنها ستستمر بمتابعة تطورات الحالة الوبائية ومراجعة هذه القرارات بشكل دوري واتخاذ ما يلزم بشكل دوري وإعلانها بكل شفافية ووضوح، مشددةً على أن التقييم اليومي بالبروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية سيبقى مستمرا من قبل فرق التقييم التابعة لوحدة الجودة والمشرفين وأقسام الرقابة في المديريات وبالتعاون مع الفرق الرقابية في وزارة العمل. وأشارت إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة سيكون أساسها الحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة والمعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية في المدارس.

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