خلافا للاعتقاد الشائع.. لخسارة الوزن والإحساس بالشبع تناول بيضة على الإفطار

رغم أن دراسات جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة تفيد بأن تناول وجبة الإفطار صباحاً قد يؤدي إلى اكتساب الوزن، إلا أن مدارس طبية عدة ترى أن هذه الخلاصة “هرطقة” صحية، على اعتبار أن تناول الإفطار صباحاً أهمّ وجبة في اليوم، شرط أن تكون صحية.

لكن بحسب دراستين نشرتا في فترتين منفصلتين، فإن عنصراً واحداً على الإفطار قد يساعد على خسارة فعلية للوزن: البيض.

ورغم أن تناول البيض بكثرة قد يسبب أمراضاً مرتبطة بالكوليسترول، إلا أن تناوله باعتدال صباحاً، يساعد الفرد على خسارة تدريجية وثابتة للوزن.

وبحسب دراسة نشرت في American Journal of Clinical Nutrition فإنّه يمكن للأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبات الإفطار أن ينخفض وزنهم بنسبة تصل إلى 65 في المائة خلال ثمانية أسابيع. كذلك تشير دراسة أخرى نُشرت في Nutrition Research إلى أن البيض يمكن أن يثبت نسبة السكر في الدم ويشعر الفرد بالشبع.

وتنقل “ريدرز دايجست” عن أليسا بايك، من المجلس الدولي للمعلومات الغذائية، أن وجبة إفطار سليمة يجب أن تحتوي على الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وجبة إفطار سليمة يجب أن تحتوي على الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول

أما مديرة التغذية وإدارة الوزن في مركز بوسطن الطبي، كارولين أبوفيان، فتقول إن الشعور بالامتلاء بعد الإفطار يساعد في تقليل استهلاك الطعام أثناء النهار. وترى أن السبب الذي يجعل البيض وجبة جيدة صباحاً هو السعرات الحرارية المنخفضة نسبياً والنسبة العالية من البروتين. كما أنها توفر فيتامينات مثل B12 والريبوفلافين والسيلينيوم وفيتامين أ.

لكن يجب الانتباه إلى أن استهلاك البيض، مثله مثل مأكولات كثيرة أخرى، يجب أن تستهلك باعتدال وبكميات مقبولة، كي لا تتحول فوائدها إلى مشاكل صحية، مرتبطة بالضغط والكوليسترول والسُكر.