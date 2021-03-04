أجواء باردة جدًا وأمطار أحيانا اليوم، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات، في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرةً أحياناً في بعض المناطق، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح أن تشهد قمم الجبال العالية ولفترات زمنية وجيزة هطول زخات من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تضعف فرصة الهطولات ليلاً في أغلب مناطق المملكة وتتناقص كميات الغيوم، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد الهطولات، ومن خطر تشكل السيول في ساعات النهار في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات النهار وتشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 4، وفي مرتفعات الشراة 7 – 1، وفي مناطق البادية 14 – 5، وفي مناطق السهول 11 – 7، وفي الاغوار الشمالية 17 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 13، وفي البحر الميت 20 – 12، وفي خليج العقبة 20 – 12 درجة مئوية.