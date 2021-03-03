تحويلات سير من اشارات المحطة حتى اشارة النشا صباح الجمعة

أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم الأربعاء، عن اجراء تحويلات على حركة السير في طريق الملك عبدالله الاول في المنطقة الواقعة ما بين اشارات المحطة (الفروسية) ولغاية اشارة النشا بطول 1100 متر ضمن اعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الاولى، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة المقبل.

وقررت الوزارة فيما يتعلق بالسير القادم من اشارات المحطة باتجاه اشارات النشا، اغلاق الجانب الأيمن من الطريق وتحويل حركة السير الى الجهة المقابلة الجانب الايسر لغاية مدخل مجمع رغدان.

وفيما يتعلق بالسير القادم من اشارات النشا باتجاه اشارات المحطة سيتم اغلاق الطريق باستثناء حركة السير المحلية وتحويل السير لشارع الجيش اتوستراد عمان الزرقاء.

وأوضحت الوزارة ان المسارب على الجهة اليمنى من اشارات المحطة ولغاية مجمع رغدان تكون مغلقة لغايات العمل، وانه سيتم تأمين التحويلة ومناطق العمل بالعناصر المرورية والإشارات الإرشادية والتحذيرية في مناطق العمل، وسيتم تحديد فتحات الدخول الى مجمع رغدان.

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