تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617
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تحويلات سير من اشارات المحطة حتى اشارة النشا صباح الجمعة
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