هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
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جرينتش+2 11:55
وزير الصحة يعلن استمرار حظر الجمعة طيلة آذار المقبل، لاننا نعيش حالة وبائية صعبة بسلالة جديدة تنتشر بسرعة
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