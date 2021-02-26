هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
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جرينتش+2 11:53
الامير حسن يوجه “رسالة سلام” للاسرائيليين عبر صحيفة عبرية
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