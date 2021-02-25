هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
أهم العناوين
جرينتش+2 11:52
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 380268
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني