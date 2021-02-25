وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 380268

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4627 وفاة و380268 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2550 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 390 حالة في محافظة البلقاء، 225 حالة في محافظة إربد، 211 حالة في محافظة الزرقاء، 95 حالة في محافظة مأدبا، 89 حالة في محافظة جرش، 73 حالة في محافظة الكرك، 62 حالة في محافظة عجلون، 46 حالة في محافظة العقبة، 44 حالة في محافظة المفرق، 32 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، 10 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 33041 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 220 حالة، فيما غادرت 127 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1250 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1023 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 232 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 100 جهاز بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1579 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 342600 حالة.

وأضاف أن 33719 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4510000 فحص، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 35ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.