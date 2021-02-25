والدة عبد الوهاب توحي له باغنية “بلاش تبوسني في عنيا”/ فيديو



استحق محمد عبدالوهاب لقب موسيقار الأجيال عن جدارة؛ حيث طور في الموسيقى كما تطور مع الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية.

ولد عبدالوهاب في حارة باب الشعرية وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، وبدأ حياته الفنية مطرباً، قام بدراسة العود فى المعهد الموسيقى العربي، ثم بدأ العمل في الإذاعة و السينما، ولحن العديد من كلمات أحمد شوقي أمير الشعراء، كما لحن لعديد من الفنانين منها ام كلثوم، فيروز، ليلى مراد ، عبدالحليم حافظ وغيرهم.

من أشهر أغاني عبدالوهاب: “بلاش تبوسني فى عينيا دي البوسة فى العين تفرق، يمكن فى يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق، خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل، و بلاش تبوسني فى عينيا” في فيلم الوردة البيضاء.

قصة الأغنية كما هو معروفة عند البعض، إن عبدالوهاب كان شديد التعلق بوالدته، وكان بعد عودته من العمل يجرى على والدته ويقبلها وصادفت أنها كانت نائمة فقبلها وبدلا من أن يقبلها على جبينها وضع القبلة على عينيها.

استيقظت و قالت له: «بلاش تبوسني في عينيا يا محمد، عشان ما نفترقش» فجاءت فكرة أغنية تكون بداية مطلعها “بلاش تبوسني في عينيا تفرق “واشتهرت الأغنية وحققت نجاحا باهرا، بحسب ما نشرته مجلة أخر ساعة المصرية في 17 يناير 1943.