غرفة تجارة الأردن ترفض اعادة حظر التجول ايام الجمع

قالت غرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، إنها ترفض بشكل قاطع قرار إعادة فرض الحظر الشامل أيام الجمع، مؤكدة أن هذا سيعمق الصعوبات التي تواجهها القطاعات التجارية والخدمية.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي، في بيان صحفي، إن قرار الحظر مجددا، لا يصب في مصلحة الاقتصاد وخاصة أن بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء الإغلاقات والحظر الشامل.

وفي وقت سابق دعت قطاعات اقتصادية الحكومة إلى التشاركية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، سواء أكانت مرتبطة بعودة الحظر الشامل، أو تقليص ساعات عمل المنشآت التجارية.

وأضاف أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدي التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها.

وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة أن لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

ودعا الحكومة إلى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية كون الكثير من القرارات والإجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وهناك العديد منها ما زال مغلقا.

واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي يتفهم الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد عودة المنحنى الوبائي للارتفاع، داعيا إلى البحث عن بدائل أخرى لمعالجة ذلك وزيادة التوعية بمخاطر الوباء والتركيز على موضوع المطاعيم لتحصين المجتمع.

وأكد الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد الوطني.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.

وينص البلاغ 24 على أنه يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق الأردن بدءا من الساعة 10 ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحا من السبت من كل أسبوع.

ويسمح للمواطنين بالتجول سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.