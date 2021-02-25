عزام الأحمد ينتقد تصريحات القدوة وابو مرزوق ويؤكد :”لا يمكن أن نقبل بقائمة مشتركة مع حركة حماس”

صرح عضو اللجنتين المركزية لحركة “فتح” والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد ان العالم يعترف بنا وكله معنا، وكانت الإدارة الأمريكيّة السابقة ضدنا ورحلت، وإدارة بايدن اليوم ألغت صفقة القرن وتفكّر في إعادة التمويل وخاصة لوكالة “الأونروا” .

واضاف الاحمد في تصريحات “لإذاعة زمن” : ” سمعت القيادي في حركة حماس عزيز دويك يقول أن جيش الاحتلال حضر إلى منزله وطلب منه عدم الترشّح للانتخابات، وأنا أقول له “لا عليك، وكأنك لم تسمع شيئًا”.

واوضح الاحمد انه لا يوجد أي صفقة إطلاقًا بين حركتي فتح وحماس، ولا يمكن أن نقبل حتى بقائمة مشتركة مع حماس ولم نتناقش أصلاً في هذا الأمر .

وتابع قائلا :” ما قاله الأخ ناصر القدوة بشأن اهتراء المنظومة السياسية الفلسطينية هو وجهة نظره الخاصة وهذا حقه، ولكن فتح في النهاية تجتمع على قرار واحد.

واشار الى ان هناك خمسة فصائل من فصائل منظمة التحرير أبدت الاستعداد للتحالف مع حركة فتح في الانتخابات القادمة.

واكد ان حركة فتح ستكون قائمة واحدة وموحّدة في الانتخابات القادمة ولن تقبل فتح إطلاقًا بغير ذلك .

وشدد الاحمد على انه تواصل مع القيادي مروان البرغوثي شخصيًا قبل زيارة حسين الشيخ له بثلاثة أسابيع وكان هناك تفاهمًا كاملاً فيما بيننا بشأن وحدة حركة فتح.

واوضح ان كل ما أعلنه حسين الشيخ مكتوب خطيًا من قبل الأخ الأسير مروان البرغوثي .

واكد على ان فتح تاريخيًا رقم غير قابل للقسمة، وأي أحد يخرج عن هذه الحركة تكون نهايته في مزابل التاريخ .

ونوه الى ان زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة كانت من أجل التحضير للانتخابات فقط، وليس لأي سببٍ آخر.

وقال ان اليوم هناك اجتماع للجنة المركزية برئاسة الرئيس لنستمع إلى تقارير كل اللجان بشأن الانتخابات.

واكد ان المشاكل المتعلقة بالموظفين ليست في غزة فقط، بل هناك مشاكل مشابهة في الضفة أيضًا

وقال انه :” عند صرف رواتب هذا الشهر هناك فئة من الموظفين ستعود إليهم حقوقهم، وكل المشاكل ستُحل ولكن ليس “بكبسة زر” كما يتصوّر البعض.

في سياق اخر قال الاحمد انه من المفترض أن تكون حركة حماس شريكة للكل الفلسطيني خاصة بعد بيان 3/9 ولكن للأسف لاحظنا في الأسبوع الأخير تصريحات توتيرية.

وقال ان الأحكام التي أصدرتها حماس على بعض المعتقلين في غزة يوم أمس جميعها عراقيل أمام إجراء الانتخابات .

واوضح ان تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مرزوق تعبر عن عدم الاقتناع بالشراكة والوحدة الفلسطينية من خلال الانتخابات للكل الفلسطيني .

وتابع قائلا :” المعتقلون في غزة ليس 45 شخصًا فقط ولديّ كشف بأسماء 76 معتقلاً غير المحكومين بغير وجه حق .

واكد الأحمد انه لا يوجد شرعية للمحاكم في غزّة لأن القضاء الفلسطيني يعمل وفق الدستور وليس وفق مزاج هذا التنظيم أو ذاك

وشدد على انه يجب ألّا نفرّط بما اتفقنا عليه خاصة مؤخرًا في القاهرة، والانتخابات تعني عودة السلطة التشريعيّة واحدة وموحّدة للعمل في كافة الأراضي الفلسطينيّة