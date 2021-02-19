وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 16 وفاة و867 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 357611

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و867 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4528 وفاة و 357611 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 390 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 156 حالة في محافظة إربد، منها حالتان في الرمثا، 136 حالة في محافظة الزرقاء، 104 حالات في محافظة البلقاء، 41 حالة في محافظة الكرك، 10 حالات في محافظة جرش، 9 حالات في محافظة العقبة، 6 حالات في محافظة مأدبا، 5 حالات في محافظة عجلون، 5 حالات في محافظة الطفيلة، 5 حالات في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20191 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 130 حالة، فيما غادرت 52 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 863 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 691 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 170 بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 66 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 865 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 332892 حالة.

وأضاف أن 12421 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4328210 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 98ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.