رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:27
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبت إثبات أن هذه الشيخة لا تزال حية.. الإمارات ترد على تقارير احتجاز الشيخة لطيفة
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