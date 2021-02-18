إعلان نتائج الانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة تكميلية التوجيهي/ رابط

أعلنت، اليوم الخميس، وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لطلبة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية ٢٠٢٠.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، مهند الخطيب إن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية قد انتهت يوم أمس الأربعاء حيث بلغ عدد المتقدمين ١٠٣٦ طالب وطالبة.

وأضاف الخطيب أنه وحسب قرار مجلس التعليم العالي وبناء على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية إضافة إلى الشواغر المتوفرة في كل تخصص فقد تمت الموافقة على نقل جميع الطلبة المتقدمين إلى التخصص الذي أدخله كل منهم في خياره الأول في طلب الانتقال.

ولمعرفة نتيجة طلب الانتقال يمكن لكل طالب الدخول إلى الرابط الآتي واستخدام رقمه الوطني أو رقم جلوسه

http://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx