الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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نصر الله: في اي حرب مقبلة سوف تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام الكيان الغاصب/ فيديو
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