الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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موسكو تنفي أي بحث لانشاء “مجلس عسكري” سوري، والمعارض منذر ماخوس يصف المعارضة بـالكاذبة والمهلهلة
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