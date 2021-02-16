ممرضة سعودية ترقص في المسجد في زمن الترفيه/ فيديو

اثارت ممرضة سعودية ضجة واسعة على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بمقطع فيديو من داخل مسجد وهي ترقص في المنبر بطريقة مستفزة ووقحة في مكان الإمام.

فبفضل غزوة ابن سلمان الترفيهية زادت السخرية من الدين، وزاد الرقص في السعودية الجديدة بدون حدود للترفيه الذي أراده ولي عهد السعودية في رؤيته لتدمير ما تبقى من بلاد الحرمين.

وقد نشر حساب مجتهد فيديو السعودي المقطع المستفز، وكتب تغريدة جاء فيها ما نصه:

“مقطع مستفز من ممرضة سعودية ترقص بالمصلى في مدينة الخبر وهي تعمل في إحدى المستشفيات الأهلية. فكيف تستأمن هذه الممرضة على أرواح المرضى من المسلمين؟ وهذا من انجازات هيئة الترفيه التي تستفز الناس حفلات غنائية وموسيقي..”

من #موسم_الرياض و #موسم_الدرعية وصلنا إلى المصلى

الله يشيلك ويلعنك يا #تركي_آل_الشيخ — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) February 12, 2021