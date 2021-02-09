وزير الاعلام ينعى الزميل خالد الزبيدي

نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، الزميل الصحفي خالد الزبيدي، الكاتب في صحيفة الدستور ومدير الدائرة الاقتصادية السابق فيها، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء.

واستذكر العايد مسيرة الفقيد خلال سنوات عمله الطويلة في صحيفة الدستور والعديد من وسائل الاعلام، والجهود التي بذلها وإسهاماته المهنية العميقة، خصوصا في الشؤون الاقتصادية.. معربا عن احر تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية.

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