“الحركة الاسلامية” تغادر القائمة العربية المشتركة وتتقارب انتخابيا مع الليكود!!!

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
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