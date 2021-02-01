متحديا الغنوشي الاخواني .. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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“قسد” الكردية تختطف عضو قيادة فرع الحسكة لحزب البعث
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