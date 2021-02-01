“قسد” الكردية تختطف عضو قيادة فرع الحسكة لحزب البعث

الحسكة – سانا

اختطفت ميليشيا “قسد” الكردية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي رشيد الكعود، عضو في قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالقرب من مشفى الكندي في القامشلي.

وذكر مراسل سانا أن ميليشيا “قسد” اختطفت الكعود مساء أمس أثناء مراجعته عيادة طبيب جانب مشفى الكندي في القامشلي واقتادته الى جهة مجهولة.

وتواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية ضد الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها بالتزامن مع فرضها حصاراً خانقاً على مركز مدينة الحسكة وحيين في مدينة القامشلي ومنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدينة.