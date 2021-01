هذه حقوق الانسان.. شرطي أمريكي يبطح فتاة “سوداء” أرضا/ فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شخص بزي ضابط شرطة أمريكي يطرح شابة أرضا ليرتطم رأسها بالأرض بصوت مسموع.

وبحسب ناشري الفيديو، فهو من مدرسة في فلوريدا لضابط شرطة أمريكي يطرح طالبة شابة أرضًا بعنف شديد.

وأشاروا إلى أن الواقعة حدثت في ممر خارجي في مدرسة ليبرتي «Liberty High School» في مقاطعة أوسيولا.

​ورغم أن الفتاة تبدو في المقطع فاقدة للوعي، إلا أن الضابط يظهر وهو يقيد الفتاة من ذراعها خلف ظهرها.

من جانبها قالت الشرطة في مقاطعة أوسيولا: “نقوم بجمع مقاطع فيديو وأقوال شهود ومعلومات ذات صلة بالحادث”، بحسب بيان نشرته على موقعها.

​وأكدت الشرطة: “أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.. والضابط كان يحاول منع الطالبة من شجار مع طالبة أخرى”.

ولفتت الشرطة إلى أنه سيتم إخبار وسائل الإعلام بأي جديد ستصل إليه في التحقيق الذي بدأته بالفعل.

WARNING: GRAPHIC VIDEO

The @OsceolaSheriff is investigating what happened in this video. You see an SRO slam a student to the ground, appearing to knock her unconscious.

This happened today at Liberty HS in Kissimmee. The deputy was reportedly trying to break up a fight. pic.twitter.com/pEcyVtQ3p9

— Megan Cruz (@MeganWFTV) January 27, 2021