الهياجنة: حملة التطعيم ضد الكورونا مستمرة وقد تستغرق عاما كاملا

فشل محاولة اغتيال الرئيس التونسي (الرافض للتطبيع) قيس سعيد عبر طرد بريدي يحمل مادة الريسين الفتّاكة/ فيديو
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