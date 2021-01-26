دائرة الأرصاد: لا ثلوج يوم الخميس المقبل ولكن امطارا غزيرة ستهطل وتؤدي الى تشكل السيول الجمعة

صرح مدير ادارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، انه لا يوجد أي مؤشرات على تساقط الثلوج يوم الخميس المقبل، مع تأثر المملكة بمنخفض جوي نهاية الأسبوع.

واوضح آل خطاب في بيان اليوم الثلاثاء، ان الأرصاد تراقب التطورات الجوية حول المنخفض المتوقع نهاية الاسبوع الحالي، حيث تشير الخرائط الجوية إلى تعمق الهواء الاشد برودة يوم الجمعة، مع تمركز المنخفض الى الشمال من سوريا وتحسن فرصة الهطولات بالمقارنة مع يوم الخميس.

واضاف ان المملكة تتأثر نهاية الاسبوع بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي سيتمركز مع ساعات فجر الجمعة، الى السواحل الشمالية لسوريا مرافقة لامتداد المنخفض الجوي.

كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانا.

ولفت آل خطاب إلى أنه من المحتمل ان تمتد الهطولات لفترات وجيزة اثناء النهار الى اجزاء من جنوب غرب المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وستسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.

وقال إن تأثير المنخفض الجوي سيتعمق الجمعة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الاجواء شديدة البرودة مع تساقط زخات المطر، قد تكون غزيرة نهارا في شمال ووسط المملكة واجزاء من جنوب غرب المملكة، قد تؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يصحبها الرعد، وزخات من البرد احيانا.

وقال ان تأثير المنخفض سيضعف ليلة الجمعة، وتضعف الهطولات المطرية تدريجيا.

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