ادارة بايدن تعتزم استئناف العلاقات مع السلطة ودعم "حل الدولتين وفق اتفاق متبادل" ورفض الخطوات الأحادية الجانب
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جرينتش+2 10:13
دائرة الأرصاد: لا ثلوج يوم الخميس المقبل ولكن امطارا غزيرة ستهطل وتؤدي الى تشكل السيول الجمعة
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