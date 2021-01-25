وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 15 وفاة و845 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 321298

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 وفاة و 845 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4239 وفاة و321298 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 471 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و176 حالة في محافظة إربد، منها 28 حالة في الرمثا، و36 حالة في محافظة البلقاء، و34 حالة في محافظة المفرق، و31 حالة في محافظة الزرقاء، و19 حالة في محافظة جرش، و16 حالة في محافظة الكرك، و16 حالة في محافظة الطفيلة، و14 حالة في محافظة العقبة، و13 حالة في محافظة عجلون، و12 حالة في محافظة مأدبا، و7 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 8176 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 56 حالة، فيما غادرت 62 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 383 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 328 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 133 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 57 جهازا بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

وبحسب الموجز، سجلت 1176 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 308883 حالة،وإجراء 23980 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3735138 فحصاً، فيما وصلت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 52ر3 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.