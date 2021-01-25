مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا "لاجراءات عزله" مطلع الشهر المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 10:39
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 15 وفاة و845 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 321298
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني