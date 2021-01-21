مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو
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جريمة التطبيع تثبت ان حزب العدالة (الاخواني) اجير عند الحاكم المغربيّ وليس شريكا في الحكم
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