من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:04
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 8 وفيات و957 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 314514
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني