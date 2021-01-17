وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 8 وفيات و957 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 314514

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و957 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4145 وفاة و314514 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 456 في محافظة العاصمة عمّان، و134 في محافظة إربد، منها حالتان في الرمثا، و112 في محافظة البلقاء، و61 في محافظة جرش، و58 في محافظة المفرق، و32 في محافظة الزرقاء، و27 في محافظة مأدبا، و19 في محافظة الطفيلة، و17 في محافظة الكرك، و16 في محافظة عجلون، و14 في محافظة العقبة، و11 في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 11501 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 60 حالة، فيما غادرت 65 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 454 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 392 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 162 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 79 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1623 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 298868 حالة.

واضاف أن 19623 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3572034 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 88ر4 بالمئة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).