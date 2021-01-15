عبد الناصر يداعب زميله الفنان أحمد مظهر: “إنت إللى فلحت فينا”

عرف عن الزعيم جمال عبد الناصر، أنه كان دائما محبا للفن السينمائى والغنائى، وكانت تربطه بمختلف الفنانين صداقات قوية، وكانت من بينها صداقته مع فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر.

من المعروف أن صداقة الزعيم العظيم بفارس السينما قديمة منذ أن كانا زميلين بكلية واحدة وهى الكلية الحربية، وظهرت صورة نادرة تجمع بينهما فى الكلية.

وبمناسبة ذكرى ميلاد عبد الناصر اليوم، نسترجع أحد الحوارات الفنية مع النجم أحمد مظهر الذي تحدث عن أروع المواقف الطريفة التى جمعت بينه وبين الزعيم جمال عبد الناصر، وكان ذلك الموقف عام 1965عندما قرر أحد الزملاء في دفعتهما عام 1938 بالكلية الحربية أن يحتفلوا بمرور 27 عاماً على تخرجهم.

وبالفعل وجه هذا الزميل الدعوة للزعيم عبد الناصر والفنان أحمد مظهر، وفور وصول الزعيم إلى مكان الحفل صافح زملاء دفعته القدامى، وحين جاء الدور على الفنان أحمد مظهر، صافحه الزعيم وقال له فى دعابة: “إنت إللى فلحت فينا يا مظهر”.

يشار إلى أن النجم أحمد مظهر كان فى ذلك الوقت فى قمة نجوميته السينمائية عام 1965.