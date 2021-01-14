وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 312,043

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4107 وفيات و312043 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 531 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و188 حالة في محافظة إربد، منها 34 حالة في الرمثا، و98 حالة في محافظة البلقاء، و57 حالة في محافظة الزرقاء، و56 حالة في محافظة المفرق، و42 حالة في محافظة جرش، و27 حالة في محافظة الكرك، و25 حالة في محافظة مأدبا، و23 حالة في محافظة عجلون، و12 حالة في محافظة الطفيلة، و12 حالة في محافظة العقبة، و4 حالات في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 13134 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 77 حالة، فيما غادرت 61 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 462 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 371 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 165 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 76 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1271 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 294802 حالة.

وأضاف أن 25014 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3515132 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 30ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).