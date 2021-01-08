الاحتلال يعتقل “شيخ الجبل”، وحركة حماس تعتبر ذلك دليل إفلاس

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، للرجل المسن سعيد عرمه الذي ظهرت صورته في المواجهات مع الاحتلال يمثل إفلاساً وفشلاً في النيل من عزيمة شعبنا

وكتب القانوع على حسابه بموقع “تويتر” أن صورة الشيخ عرمه ستظل أيقونة مشرقة في تاريخ شعبنا تعبر عن شدة عزيمته وقوة إرادته وحيويته وبسالته في مواجهة الاحتلال.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت، فجر اليوم الجمعة، الشيخ المسن سعيد عرمه خلال اقتحامها منزله في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود العيان بأن القوةقد داهمت منزل عرمه في القرية واعتقلته بعد تكبيله وتعصيب عينيه، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وبرز عرمه (51عامًا) كواجهة لمقاومة الاستيطان على أراضي قرية دير جرير، خلال محاولات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وقد شوهد مرات عدة وهو يواجه قوات الاحتلال والمستوطنين ويرابط يوميًا بالأراضي المستهدفة، ويدعو لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه، فلقب في قريته بـ”شيخ الجبل”.