نقابة الصحفيين تمدد التأمين الصحي لأعضائها حتى نيسان المقبل

مدد مجلس نقابة الصحفيين عقد التأمين الصحي مع إدارة شركة إدارة التأمين الصحي الحالي حتى الأول من نيسان المقبل للزملاء المشتركين في العقد السابق مع استيفاء الفروقات المالية للفترة من 15 كانون الثاني إلى 31 آذار المقبل للصندوق وحتى يتسنى للنقابة دفع الفروقات للشركة.

ودعا المجلس خلال اجتماع برئاسة نقيب الصحفيين راكان السعايدة، الزملاء المشتركين سابقاً، والراغبين بتمديد الاشتراك، إلى مراجعة النقابة لتعبئة طلب التمديد من يوم غد وحتى الخميس الموافق لـــ 14 كانون الثاني، وكذلك من لا يرغب من الزملاء المشتركين سابقاً أن يراجع النقابة لإلغاء التمديد لهذه الفترة خطياً.

وأشار المجلس، في بيان اليوم الأربعا،ء إلى أن العروض التي قدمت من قبل شركات التأمين الصحي وإدارة التأمين الصحي غير مناسبة ومرتفعة جداً، وبحاجة لإعادة استدراج عروض شركات أخرى للارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة، اقتضى تمديد عقد إدارة التأمين الصحي الموقع مع إدارة شركة إدارة التأمين الصحي الحالي حتى مطلع نيسان المقبل.

يشار إلى أن القرار ينسجم مع نظام التأمين الصحي المادة 4 من النظام المعدل 7 من النظام الأصلي الفقرة (ب) والتي نصها “ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن المشترك أو أي من أفراد عائلته المنتفعين عند إلغاء عضويته في النقابة أو نقل اسمه إلى سجل الصحفيين غير الممارسين”، ونظرا لأن عدداً من الزملاء ينقلون الى سجل غير الممارسين من كل عام، وهناك مشتركون بالتأمين الصحي جرى تعديل موعد الاشتراك بعقد التأمين الصحي ليصبح اعتباراً من الأول من نيسان كل عام.

وكلف المجلس لجنة التأمين الصحي بتقديم هيكلة شاملة لموضوع التأمين بما يضمن استمرارية المنافع التأمينية خلال السنوات المقبلة.

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