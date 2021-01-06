نجوى فؤاد ترفض الرقص في اسرائيل مقابل 100 ألف دولار

حل اليوم 6 يناير عيد ميلاد الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، وهي الفنانة الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل في الرقص والتمثيل.

ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون أن نجوى فؤاد قد رفضت فى عام 1985 عرضًا من شخص فرنسي من أصول يهودية طلب منها أن تذهب معه إلى اسرائيل لترقص هناك بدلاً من -داليدا- نظرًا للشبه بينهما مقابل مبلغ 100 ألف دولار، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن ترقص في مكاناهله الفلسطينيون يعانون من جشع وبطش المستعمِر، ويستيقظون وينامون على صوت الدبابات والرصاص.

ومن الجوانب الاخرى التى تخفيها نجوى فؤاد عن الناس، أنها فى شبابها قد كفلت طفلة يتيمة، وحرصت على أن تحفظ الطفلة القرآن، وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق، وارتدت الحجاب، وساعدتها على عمل دراسات عليا وزوجتها، وكونت هذه الفتاة أسرة وأنجبت ثلاثة أبناء، ويبقى الكثير من تفاصيل العلاقة بين نجوى فؤاد وبين ربها فى الخفاء لا يعلمه أحد من البشر.

يذكر أن أخر أعمال نجوى فؤاد كان دورها فى مسلسل “ولاد امبابة” حيث قامت بآداء شخصية امرأة تنجب 15 ابنا يتصارون على الميراث، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق، ومطربي المهرجانات: أوكا وأورتيجا ويسرا وبوسى شاهين.