وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 21 وفاة و1472 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 301,303

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 وفاة و1472 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3940 وفاة و301303 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 530 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و362 حالة في محافظة إربد، منها 38 حالة في الرمثا، و120 حالة في محافظة البلقاء، و90 حالة في محافظة الزرقاء، و85 حالة في محافظة المفرق، و61 حالة في محافظة جرش، و53 حالة في محافظة عجلون، و38 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، و38 حالة في محافظة العقبة، و35 حالة في محافظة الكرك، و34 حالة في محافظة مأدبا، و26 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 16343 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 105 حالات، فيما غادرت 85 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 645 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 538 بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 213 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 99 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة.

كما أشار إلى تسجيل 2091 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 281020 حالة.

وأضاف أن 26985 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3287021 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 45ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).