ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
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جرينتش+2 08:10
استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بواسطة بلطة/ فيديو

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