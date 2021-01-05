استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بواسطة بلطة/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الارتباط المدني الفلسطيني قد أبلغ الوزارة باستشهاد مواطن فلسطيني، إثر إطلاق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأستهاد الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل من بيت أمر، شمال الخليل، بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار تجاهه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفرق “غوش عتصيون”.

وذكرت مصادر اسرائيلية، أن الشاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال مقابل محطة الوقود في عصيون، وهو يحمل بلطة، وعندما طُلب منه التوقف رفض، فأطلق الجنود النار عليه.

وقالت المصادر، إن شابا آخر كان برفقة الشاب الذي اطلقت عليه النار تمكن من الفرار، وتقوم قوات الاحتلال بملاحقته والبحث عنه.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي الموصل بين محافظتي بيت لحم والخليل في كلا الاتجاهين، ونصبت الحواجز العسكرية بكثافة في منطقة عصيون، مما تسبب بأزمة مرور خانقة.

وقال رئيس بلدية بيت أمر نصري صبارنه، ان جيش الاحتلال قام باغلاق كافة مداخل البلدة، ومنع المركبات من الدخول والخروج منها.

واضاف رئيس البلدية: “لقد ابلغنا الاحتلال الاسرائيلي نيته احتجاز جثمان الشهيد اخليل”.