ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:09
حرامية لا حُكّام.. لجنة النزاهة النيابية تكشف ان الأموال المهربة خارج العراق بلغت 238 مليار دولار منذ غياب “صدام”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني