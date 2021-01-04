الأرصاد الجوية: الانحباس المطري خلال المربعانية ليس ظاهرة شاذة وغير مسبوقة

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن خرائط الأرصاد تشير إلى تشكل كتل هوائية رطبة، ومن المتوقع أن تؤثر على المملكة في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بمنخفض جوي.

وأضاف آل خطاب، خلال تصريح صحافي لوكالة (بترا)، مساء اليوم الاثنين، أن الأرصاد الجوية تتابع الخرائط والمؤشرات بشكل مستمر وعند حدوث أي تطور سيجري الإعلان عنه مباشرة.

وافاد إن أمطار المربعانية تشكلعادةً ما نسبته 30 بالمئة، من مجموع الموسم المطري العام في المملكة، وانحباس الأمطار حتى الآن، لا تعتبر ظاهرة غير مسبوقة.

وأضاف آل خطاب ان المعلومات والدراسات المناخية في مديرية المناخ في ادارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن جودة الموسم المطري تختلف من عام إلى أخر، وليس بالضرورة تعتمد على كميات الأمطار التي تهطل خلال المربعانية.

وأوضح أن هناك مواسم عديدة لم تشهد المربعانية فيها هطولات مطرية جيدة وكانت المجاميع المطرية النهائية للموسم جيدة، ويمكن اختصار عدد المواسم المطرية مقارنة بكميات المطر التي هطلت في المربعانية خلال 97 موسما مطريا لمدينة عمان بما يلي:

20 موسما (امطار المربعانية جيد والموسم المطري جيد)، اي ما نسبته 21 بالمئة من أصل 97 موسما، و 17 موسما (أمطار المربعانية جيد والموسم المطري ضعيف)، اي ما نسبته 18 بالمئة من أصل 97 موسما، و 29 موسما (امطارا المربعانية ضعيف والموسم المطري جيد)، اي ما نسبته 30 بالمئة، من أصل 97 موسما، و 31 موسما (امطار المربعانية ضعيف والموسم المطري ضعيف) اي ما نسبته 32 بالمئة من أصل 97 موسما.

وأشار آل خطاب بأن السجلات المناخية التاريخية في مديرية المناخ في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن موسم 1995/1994 قد شهد أقل مجموع مطري خلال فترة المربعانية في معظم مناطق المملكة، وبالرغم من ذلك فقد حقق المجموع المطري لموسم 1994/1995 نسباً أعلى من معدلها الموسمي العام بلغت 102 بالمئة في المناطق الشمالية، 110 بالمئة في المناطق الوسطى، 152 بالمئة في المناطق الشرقية، 125 بالمئة في المناطق الجنوبية إلى 256 بالمئة في الأغوار الجنوبية.

وأوضح ان أعلى مجموع مطري لفترة المربعانية خلال 97 موسما سابقا كان في مطار عمان المدني حيث بلغ (214.9) ملم، لموسم 1974/1973، فيما كان أن أقل مجموع مطري في موسم 1994/1995 بلغ (2.7) ملم.