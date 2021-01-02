وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208
أهم العناوين
جرينتش+2 10:35
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 296668

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني