وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 296668

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3877 وفاة و296668 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 351 حالة في محافظة إربد، منها 13 حالة في الرمثا، و300 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و84 حالة في محافظة البلقاء، و32 حالة في محافظة عجلون، و29 حالة في محافظة جرش، و27 حالة في محافظة الزرقاء، و27 حالة في محافظة الكرك، و22 حالة في محافظة مأدبا، و20 حالة في محافظة المفرق، و10 حالات في محافظة العقبة، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 18805 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 53 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 686 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 548 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 239 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 119 جهازا بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2152 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل الإجمالي إلى 273986 حالة شفاء.

وأضاف أن 14498 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3211366 فحصاً، لافتا إلى ان نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 23ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).